Три человека погибли при пожаре в Твери

Фото: 54.mchs.gov.ru

Три человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Твери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Организована доследственная проверка происшествия.

23 апреля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского города Твери, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личности погибших устаналиваются.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 23 апреля.

Также в Бурятии мужчина заживо сжег бывшую жену, застав ее с новым мужчиной. Ревнивец поджег дом, в котором находилась его экс-супруга, подпер входную дверь и сбежал. В результате происшествия погиб и бывший тесть злоумышленника, который проживал вместе со своей дочерью.