Третьеклассник выстрелил в шею другу из пневматической винтовки Babr Mash: в Иркутской области третьеклассник подстрелил друга из пневматической винтовки

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В Иркутской области третьеклассник выстрелил в своего друга из пневматической винтовки, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По информации канала, пуля попала в шею, ребенка в экстренном порядке госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

По данным Babr Mash, инцидент произошел в поселке Усть-Уда Иркутской области. Родители разрешили своему девятилетнему сыну поиграть с пневматической винтовкой с другом. Пока один из мальчиков рассматривал прицел и приклад, другой случайно нажал на курок. Пуля попала в шею школьнику, однако крупных сосудов и мышц она не задела. В отношении родителей «стрелка» возбудили административное дело.

Ранее в Москве девятиклассник выстрелил в лоб учащемуся восьмого класса во время игры на детской площадке. По данным СМИ, выстрел мог быть произведен как из игрушечного пистолета, так и из настоящего. После нападения школьник скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранением лба.

До этого в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Мальчики были дома у пятиклассника. В какой-то момент они добрались до карабина и стали играть с ним. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.