В Москве школьник выстрелил в лоб восьмикласснику и сбежал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве девятиклассник выстрелил в лоб учащемуся восьмого класса во время игры на детской площадке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, выстрел мог быть произведен как из игрушечного пистолета, так и из настоящего. После нападения школьник скрылся. Пострадавшего госпитализировали с ранением лба. По факту произошедшего проводится проверка.

Один из школьников выстрелил из пистолета, возможно игрушечного, в голову восьмикласснику. После этого он поспешил скрыться с места происшествия, — рассказал собеседник телеканала.

По данным РЕН ТВ, нападение произошло вечером 7 июня на площадке возле дома на Нагатинской набережной в Москве. Школьник был объявлен в розыск.

Ранее в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Мальчики были дома у пятиклассника. В какой-то момент они добрались до карабина и стали играть с ним. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

До этого стало известно, что в Москве 15-летняя школьница выстрелила в своего одноклассника из пневматического пистолета. Тот получил ранение скулы и шеи, но его жизнь вне опасности. Как именно девятиклассница пронесла в школу пневматический пистолет и что случилось между одноклассниками, устанавливается.