Ограничения ввели в Шебекино после обстрела ВСУ Власти Шебекино рекомендовали прекратить работу общепита и культурных учреждений до 10 мая

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В городе Шебекино Белгородской области в период с 7 по 9 мая включительно рекомендовали приостановить работу предприятий сферы услуг, общепита и культурно-досуговых учреждений, сообщил в своем Telegram-канале глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Оперативный штаб муниципалитета принял такое решение в целях минимизации возможных рисков, пояснил Жданов.

7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность. <...> Прошу отнестись с пониманием, — написал глава округа.

Утром 6 мая ВСУ обстреляли Шебекино из ствольной артиллерии, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал один местный житель, он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Также Гладков рассказал о двух прямых попаданиях в здания торгового центра и школы, в которой не проводились занятия, так как всех учеников перевели на дистанционный формат обучения. Кроме того, были посечены пять автомобилей. Во время обстрела жителей города информировали по СМС о необходимости укрыться в безопасном месте.

5 мая под обстрел украинскими войсками попали села Черемошное и Устинка Белгородского района. По словам губернатора, обошлось без пострадавших, были повреждены только три машины и ЛЭП.