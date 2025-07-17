«Пример расчеловечивания»: депутат о послании белгородцам на дроне ВСУ

Послание Вооруженных сил Украины для жителей Белгорода, которое было написано на беспилотном летательном аппарате, является печальным примером, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, данное действие мотивирует Россию к скорейшему выполнению целей специальной военной операции, в частности денацификации.
Этот факт является печальным примером расчеловечивания, вызванного исповедованием на государственном уровне в Украине неонацистской идеологии, тем самым мотивируя нас к ускоренному завершению денацификации, наращивая темпы хода СВО. Что несомненно позволит ликвидировать угрозы для жизни и здоровья жителей России, — сказал Шеремент.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины запустили беспилотный летательный аппарат с надписью «с любовью для жителей Белгорода». Он также опубликовал видеоролик, в котором можно заметить вражеский БПЛА самолетного типа. Надпись была оставлена на одном из его крыльев.