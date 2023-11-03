Свисавший с балкона «ребенок» напугал жителей Северодвинска В Северодвинске прохожие приняли свисавшую с балкона куклу за ребенка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жители двора в Северодвинске заметили свисавшего между балконами ребенка, вызвали экстренные службы, и оказалось, что это полноразмерная детская кукла, сообщила городская Аварийно-спасательная служба на странице во «ВКонтакте». Инцидентом, который произошел днем 2 ноября, заинтересовались правоохранители.

«Ребенок висит на балконе!» Такой вызов поступил сегодня в службу спасения. Спасатели и другие неотложные службы прибыли по адресу и увидели следующую картину: какие- то недалекие жители многоквартирного дома вывесили полноразмерную куклу ребенка на балкон, чем сильно шокировали прохожих. По данной ситуации полиция проводит проверку, — говорится в сообщении.

1 ноября в Кисловодске Ставропольского края удалось спасти девятилетнюю девочку, повисшую на карнизе девятого этажа. Она была дома не одна. Кто-то из членов семьи находился с ней в квартире и безуспешно пытался помочь ей забраться на балкон. Крики услышали очевидцы, они же вызвали скорую и полицию. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на проспекте Победы. Местные жители собрались под окнами, готовые поймать девочку, но все разрешилось благополучно.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна малолетнюю девочку после того, как она заплакала. Ребенок выжил, его доставили в больницу с травмами.