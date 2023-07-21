Пьяный мужчина выбросил ребенка из окна в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press

Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку, сообщило Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в официальном Telegram-канале. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил ее с балкона квартиры на землю, — сказано в заявлении.

Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. В настоящее время медики оказывают девочке всю необходимую помощь. По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая вечером 20 июля пошла в гости к соседу, проживавшему на третьем этаже дома. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.

По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку, направленную на сбор доказательств. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Правоохранители дадут правовую оценку действиям матери ребенка и няни. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок утонул в бассейне в Железноводске. В это время мать разогревала ужин, а отец изготавливал мебель.