Супружеская пара избила казанских подростков самокатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружеская пара подралась с подростками на спортивной площадке в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани, пишет газета «Аргументы и факты». Пока женщина ругалась с одним из посетителей площадки для катания, ее мужчина взял в руки самокат и со спины ударил им подростка в голову. Удар рассек ему ухо.

По информации газеты, ссора началась после того, как один из подростков едва на наехал на малолетнего ребенка супругов на памп-треке (извилистый участок трассы с ямами и кочками, предназначенный для катания. — NEWS.ru).

Отмечается, что вход на трек разрешен лицам достигшим 14 лет, ребенок же был младше. Он не пострадал.