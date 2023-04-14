Один школьник пырнул другого ножом на детской площадке в Сибири В Бердске 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего школьника на детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Бердске Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего приятеля на детской площадке, говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Следственным отделом по городу Бердску СУ СК России по Новосибирской области организована проверка по сообщению о получении ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и получения медпомощи, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ученик самарской школы № 91 напал на 16-летнего сверстника. Подростка госпитализировали с ножевым ранением в спину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял ситуацию под контроль и поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранительными органами разобраться в произошедшем.