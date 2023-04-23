Россиянин избил и приковал подростка наручниками к турнику Житель Коми избил и пристегнул подростка наручниками к турнику на лыжной базе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сыктывкаре задержали 18-летнего жителя Эжвинского района, подозреваемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, сообщили в СК по Республике Коми. Молодого человека заподозрили в том, что он избил и приковал подростка наручниками к турнику в отместку за присвоенное им чужое имущество.

По данным следствия, 20 апреля текущего года на участке местности возле лыжной базы фигурант предъявил 13-летнему подростку претензии по поводу присвоения чужого имущества, ударил его несколько раз, после чего пристегнул наручниками к турнику, тем самым незаконно лишив свободы, — говорится в сообщении СК.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

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