В Башкирии четвероклассники избили сверстника из-за прически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В башкирском городе Октябрьский несколько учеников четвертого класса напали на одноклассника и избили его. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга. Бабушка пострадавшего рассказала «360», что мальчика избили из-за того, что сверстникам не понравилась его прическа.

Им не понравилась его прическа. Они начали за ним бегать, заставляли его встать на колени, но он сопротивлялся сначала. Потом его начали бить, — отметила бабушка.

Дома мальчик начал жаловаться на головные боли. По словам бабушки, школьника толкнули, из-за чего он ударился об стену или вешалку. При этом это уже не первый подобный случай. В декабре 2022 года одноклассники уже избивали ребенка, тогда ему потребовалось зашить голову.

Бабушка пострадавшего жалуется, что руководство школы на происходящее не реагирует. Мать мальчика обратилась в школу с заявлением, в ближайшее время по факту произошедшего состоится собрание. Пока никто из семей нападавших не принес извинения школьнику, более того, начали поступать угрозы младшему брату четвероклассника. Бабушка и мать пострадавшего хотят привлечь родителей виновных в ответственности.

Не надо из детей отморозков делать. Мы упустим сейчас этот момент, а они потом вырастут, будут жен, детей бить, — заключила бабушка.

В подмосковном Орехово-Зуево подростки ранее избили ногами инвалида и облили его пивом. Инцидент произошел на скейт-площадке, где находилось много людей, но за пострадавшего никто не вступился.