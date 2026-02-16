Супруги из Уфы вербовали коллег в секту Супружеская пара из Уфы вербовала сограждан в запрещенную секту

Силовики задержали семейную пару из Уфы, которая занималась вербовкой местных жителей в секту «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает Telegram-канал Mash Batash. Супруги искали новых адептов среди коллег по работе и в социальных сетях.

На конспиративных встречах задержанные обучали последователей радикальным идеям и распространяли запрещенную литературу. Вместе с организаторами под стражу были взяты трое их «учеников».

Ранее в Краснодаре вынесли приговор участнику экстремисткой организации. Осужденный Анатолий Евтушенко был связан с сектой «Свидетели Иеговы», мужчина проводил видеоконференции и участвовал в проведении коллективных мероприятий. Евтушенко вину не признал и не отказался от своих убеждений, суд отправил его в тюрьму на два года.

До этого полиция задержала в Санкт-Петербурге около 70 членов радикальной проукраинской секты «Школа единого принципа». Организация была создана на Украине — ее основатели говорили о пробуждении сознания, внутреннем духовном развитии, а также вели семинары, на которых якобы обучали целительству.