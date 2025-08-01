Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина В Санкт-Петербурге у мужчины отобрали сумку с 2 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга с 2 млн рублей стал жертвой нападения, сообщает телеканал 78.ru. Мужчину залили из перцового баллончика вечером 31 августа у дома № 65 по Октябрьской улице в Колпино.

По данным телеканала, у 50-летнего безработного похитили сумку, в которой находились 2 млн рублей, iPhone 7, ключи от квартиры и банковские карты. Нападавший скрылся с места происшествия на электросамокате. Позже сумку без содержимого нашли неподалеку между ТЦ «Ока» и железной дорогой. В настоящее время преступника ищут, возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушки и выхватил сумку Guess. Инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Галерея». Злоумышленнику удалось завладеть самой сумкой, однако крупная сумма денег, которую пострадавшая держала в отдельном зеленом пакете, осталась при ней. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого.

Ранее 54-летний житель Красноярска отнял у внука игрушечный пистолет и ограбил с ним продуктовый магазин. Дед получил 11 тысяч рублей у сотрудника и предстал перед судом по статье о разбое.