В Петербурге оштрафованы депутаты, призвавшие признать Путина госизменником Суд в Петербурге оштрафовал пятерых депутатов, потребовавших обвинить Путина в госизмене

Фото: Shutterstock

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал пятерых депутатов МО «Смольнинское», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Дмитрий Палюга, Никита Юферев, Анна Киселева, Дмитрий Балтруков и Иван Чеботарь ранее потребовали предъявить президенту России Владимиру Путину обвинение в государственной измене в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Депутатов признали виновными по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Палюгу, который был автором инициативы, оштрафовали на 47 тысяч рублей, его коллегу Юферева — на 46 тысяч рублей, а Балтрукова, Чеботаря и Киселеву — на 44 тысячи рублей каждого.

Как сообщалось ранее, повестки получили семь депутатов. О том, что полиция вызвала народных избранников для составления протоколов, написал в Twitter депутат Никита Юферев. Это произошло на следующий день после того, как они объявили о планах направить в Госдуму предложение выдвинуть против Путина обвинение в государственной измене, что, согласно Конституции, дает возможность сместить его с поста. По мнению депутатов, глава государства «нанес вред безопасности России и её граждан».