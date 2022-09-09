Дела обвинивших Путина в госизмене депутатов поступили в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в суд поступили материалы административных дел о дискредитации органов власти в связи с использованием Вооруженных сил для защиты интересов России, фигурантами которых стали муниципальные депутаты округа «Смольнинское». Дмитрий Палюга, Никита Юферев, Анна Киселева, Дмитрий Балтруков и Иван Чеботарь ранее предложили Госдуме отстранить от власти президента РФ Владимира Путина из-за проведения военной операции на Украине. После этого полиция составила на них протоколы.

Из протоколов следует, что 07.09.2022 около 19.35, находясь у д. 1 по ул. Одесская у входа в здание МО «Смольнинское», Палюга публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти РФ, изложенной им в обращении к депутатам ГД РФ с просьбой применения ст.93 Конституции РФ в связи с действиями Президента РФ с февраля 2022 года, — проинформировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Остальные депутаты, в отношении которых проводится разбирательство, поддержали выступление Палюги, сообщили в пресс-службе. На момент публикации дела не были приняты к производству.

Как сообщалось ранее, повестки получили семь депутатов. О том, что полиция вызвала народных избранников для составления протоколов, написал в Twitter депутат Никита Юферев. Это произошло на следующий день после того, как они объявили о планах направить в Госдуму предложение выдвинуть против Владимира Путина обвинение в государственной измене, что, согласно Конституции, дает возможность сместить его с поста. По мнению депутатов, глава государства «нанес вред безопасности России и её граждан».

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 12 ноября срок ареста оппозиционному политику Илье Яшину, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России.