Суд отправил на лечение пенсионерку, сбросившую правнука с балкона на Урале

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В городе Кушве Свердловской области суд отправил на принудительное лечение 70-летнюю женщину. Пенсионерка 15 октября 2022 года сбросила с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили Lenta.ru, что у женщины выявили психическое расстройство.

Как уточняет издание, пенсионерка не могла отвечать за собственные действия и осознавать их общественную опасность из-за заболевания. Кроме того, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда столкнула ребенка с балкона.

Инцидент произошел осенью 2022 года. Пенсионерка посадила мальчика на подоконник балкона и с силой вытолкнула его наружу. Ребенок упал с высоты 4,9 м. Пострадавшего доставили в центральную больницу Кушвы, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. Позже ребенка выписали из больницы.

Москвичку, сбросившую годовалую дочь из окна жилого дома с 11-го этажа в Северном Чертанове, ранее направили на принудительное лечение в медучреждение специализированного типа. Московский городской суд признал 27-летнюю женщину невменяемой. Женщина обвинялась по факту убийства малолетнего.