Суд Красноярска принудительно отправил прибывшего с Гоа туриста на изоляцию

https://static.news.ru/photo/27d8b878-973c-11ea-a1db-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Емельяново Фото: Артем Ленц/ТАСС

Один из пассажиров вывозного рейса с Гоа отказался добровольно самоизолироваться и был отправлен в обсервацию по решению суда.

Рейс Гоа — Красноярск — Екатеринбург — Москва прибыл в Емельяново 16 мая в 01:21 по местному времени, из 296 находившихся на борту пассажиров в Красноярск летели 25 человек. На изоляцию по месту проживания отправлены 13 жителей Красноярска, ещё 3 пассажиров из Кемерово домой отвезли спецтранспортом, а 9 человек из Новосибирска, Томска и Иркутска отправлены под медицинское наблюдение в изолятор на две недели, передаёт РИА Новости.

Один пассажир, отказавшийся в добровольном порядке исполнять постановление об обязательной изоляции, решением выездного открытого судебного заседания Емельяновского районного суда по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю принудительно направлен в обсерватор, — сообщил региональный главк Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru ранее, уклонение от тестирования на коронавирус при подозрении на это заболевание относится к ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия») и грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей, разъяснили в МВД.