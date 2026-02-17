Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка

Студенческие семьи в Санкт-Петербурге с 2026 года будут получать единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей при рождении ребенка, сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что расходы на соцподдержку ежегодно растут. В прошлом году выделили почти 170 млрд рублей — на 35 млрд больше, чем годом ранее. На 2026 год на эти цели заложено порядка 187 млрд рублей, передает пресс-служба администрации Северной столицы.

Это не просто цифры. За ними – качественное улучшение жизни семей с детьми, ветеранов и блокадников, маломобильных горожан, петербуржцев «серебряного возраста», участников специальной военной операции и их семей», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Минтруда России сообщили, что материнский капитал, полученный в прошлом году, будет проиндексирован. Это касается всех семей, которые еще не потратили деньги или использовали их частично. В ведомстве объяснили, что с 1 февраля маткапитал вырос на 5,6%. Если граждане не тратили средства, увеличится вся сумма. Если потратили часть — проиндексируют остаток на счете.