Стрелявшего по автобусам в подмосковном Дрожжино задержали

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Мужчину, стрелявшего по автобусам на улице Южная в Дрожжино, задержали, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Московской области. У мужчины изъят страйкбольный пистолет, пострадавших в результате инцидента предварительно нет.

Полицейскими доставлен в отдел полиции мужчина 1997 г.р., у которого изъят страйкбольный пистолет. В результате инцидента предварительно пострадавших нет, повреждены стекла в трёх автобусах, - сказано в сообщении.

О стрельбе в Дрожжино стало известно утром 29 декабря. По словам водителя автобуса, мужчина стрелял из пневматической винтовки, из-за чего у транспорта были разбиты стекла. По факту произошедшего ведется проверка.

Очевидец стрельбы предположил, что злоумышленник был очень сильно пьян, ничего не говорил и, вероятно, не знал, что делает. Мужчина рассказал, что сперва принял выстрелы за хлопки, находился буквально напротив окна стрелявшего и впоследствии помог пассажирам укрыться за автобусом. Он уточнил, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет, однако повреждения получили два автобуса.