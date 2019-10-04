Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредили, что ситуация на столичных дорогах вечером 4 октября осложнится из-за дождя и традиционно большого количества машин, по пятницам выезжающих в область. В час пик загруженность дорог ожидается на уровне 8–9 баллов.

Вечерний час пик будет очень сложным. Ждём 8–9 баллов. Если есть возможность, выбирайте метро или выезд после 20:00, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Кроме того, автомобилистов предупредили, что в городе ещё не закончены дорожные работы на нескольких магистралях, и призвали быть внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как писал News.ru, количество авто на магистралях Москвы за несколько последних дней августа возросло на 80–100 тысяч, а с начала сентября «прибавка» составила ещё в 25–30 тысяч. Владельцам «железных коней» рекомендовали не выезжать на дороги в часы пик. Пробки на шоссе могут образоваться при совмещении сразу нескольких факторов — плотности движения, аварийности и погодных условий.

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