https://static.news.ru/photo/0d82ebae-e690-11e9-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредили, что ситуация на столичных дорогах вечером 4 октября осложнится из-за дождя и традиционно большого количества машин, по пятницам выезжающих в область. В час пик загруженность дорог ожидается на уровне 8–9 баллов.

Вечерний час пик будет очень сложным. Ждём 8–9 баллов. Если есть возможность, выбирайте метро или выезд после 20:00, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Кроме того, автомобилистов предупредили, что в городе ещё не закончены дорожные работы на нескольких магистралях, и призвали быть внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пятница, дожди (много мелких ДТП) и всё ещё дорожные работы на нескольких магистралях. Сегодня вечерний час пик будет очень сложным. Ждём 8-9 баллов. Если есть возможность, выбирайте метро или выезд после 20:00. Если нет - максимум внимания, дистанции и осторожности. pic.twitter.com/YaKTSpnA3u — ЦОДД (@gucodd) October 4, 2019

Как писал News.ru, количество авто на магистралях Москвы за несколько последних дней августа возросло на 80–100 тысяч, а с начала сентября «прибавка» составила ещё в 25–30 тысяч. Владельцам «железных коней» рекомендовали не выезжать на дороги в часы пик. Пробки на шоссе могут образоваться при совмещении сразу нескольких факторов — плотности движения, аварийности и погодных условий.