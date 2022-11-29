Старовойт заявил об обстреле поселка в Курской области Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Тёткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти прилетов. Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ВСУ обстреляли поселок Тёткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет, — написал Старовойт.

При этом он добавил, что в результате атаки повреждены объекты энергоснабжения, поэтому часть поселка обесточена. Старовойт отметил, что ремонтные бригады уже выехали на место и в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности. По его словам, он будет действовать в регионе до 6 декабря. Губернатор призвал граждан быть бдительными. Он напомнил, что о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах необходимо сообщать по номеру 112.

До этого ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Старовойт отметил, что не менее шести снарядов упали на его территории. По его словам, пострадавших среди населения нет, однако в некоторых домах повреждены балконы и выбиты стекла.

В начале ноября Старовойт заявил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Он также уточнил, что в населенном пункте Тёткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.