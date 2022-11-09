В Курской области сообщили об обстреле ВСУ приграничного села Гуево Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево, пострадавших нет

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области, не менее шести снарядов упало на его территории, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших среди населения нет, однако в некоторых домах повреждены балконы и выбиты стекла.

Сегодня украинские войска снова обстреляли село Гуево Суджанского района. Не менее 6 снарядов упало на его территории. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стёкла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесенного ущерба. Обязательно поможем жильцам! — сказал Старовойт.

Вечером 5 ноября Старовойт рассказал, что ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. По его словам, повреждены дома и хозяйственные постройки, линия энергоснабжения. При этом он отметил, что обошлось без потерь.

4 ноября Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал. Он также уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.