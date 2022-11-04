Курский губернатор сообщил об обстреле двух поселков

Фото: t.me/gubernator_46

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Праздничный день не стал исключением для обстрела со стороны ВСУ курского приграничья, — написал глава региона.

Он уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате которых получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.

Старовойт также поблагодарил российских военных за подавление огня противника.

Ранее губернатор сообщил о продлении в регионе срока действия «желтого» уровня террористической опасности. Он будет сохраняться до 21 ноября. Кроме того, власти области решили усилить досмотры на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в связи с чем сотрудникам полиции были даны дополнительные инструкции.