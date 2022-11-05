Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Гуево

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. По его словам, повреждены дома и хозпостройки, линия энергоснабжения, обошлось без потерь.

Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения. Ремонтные бригады уже выехали на место. Хочу еще раз поблагодарить их за оперативность, — написал он.

4 ноября Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Он уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.

Старовойт поблагодарил российских военных за подавление огня противника.