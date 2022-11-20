В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

Фото: vk.com/gubernator46

Роман Старовойт

В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, он будет действовать в регионе до 6 декабря.

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток, до 6 декабря, — написал Старовойт.

Губернатор призвал граждан быть бдительными. Он напомнил, что о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах необходимо сообщать по номеру 112.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Старовойт сообщил, что не менее шести снарядов упали на его территории. По его словам, пострадавших среди населения нет, однако в некоторых домах повреждены балконы и выбиты стекла.

В начале ноября Старовойт заявил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов у границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Он также уточнил, что в населенном пункте Теткино Глушковского района было два прилета, в результате чего получили повреждения жилой дом и сарай. В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировано пять прилетов, но там обошлось без повреждений.