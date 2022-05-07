Старовойт заявил, что в Курской области не ведутся боевые действия

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил граждан в том, что на территории региона не ведутся военные действия и их жизни ничто не угрожает. Глава региона пояснил в Telegram-канале, что звуки выстрелов, которыми были взволнованы жители приграничных районов, связаны с боевой работой российской авиации, которая наносит удары по наземным целям на сопредельной территории.

На территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона нет, — заявил он.

5 и 9 апреля пограничные пункты в Суджанском и Глушковском районах Курской области обстреляли из миномётов с украинской стороны. По словам Старовойта, никто в результате атаки не пострадал, а огневая точка была подавлена. Глава региона подчеркнул, что поддерживает постоянную связь с военными, и призвал местных жителей не паниковать.

После этого в регионе ввели «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности. Старовойт пояснил, что на эти меры пришлось пойти в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Позже был обстрелян пункт пропуска в деревне Гордеевка. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

Министерство обороны России ранее пригрозило нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинские войска не прекратят атаковать объекты на российской территории.