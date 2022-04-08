Пограничный пункт в Курской области обстреляли из миномётов с Украины

Пограничный пункт Глушковского района в Курской области обстреляли из миномётов с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, никто в результате атаки не пострадал, а огневая точка была подавлена. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем военных.

Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района, — рассказал он.

Старовойт подчеркнул, что поддерживает постоянную связь с военными и призвал местных жителей не паниковать. По его словам, разрушительных последствий обстрела нет, никто из людей также не пострадал. Он подчеркнул, что группа боевиков была выявлена и уничтожена ответным огнём российских военных.

5 апреля Курская область уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены. О жертвах и разрушениях в тот день не сообщалось.