В Курске заявили о возможной террористической угрозе со стороны Украины

В Курской области запланировали ввести высокий уровень террористической опасности с 11 апреля, заявил местный губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Он уточнил, что причиной введения жёлтого уровня опасности стали готовящиеся провокации украинских националистов.

В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале, — заявил глава Курской области.

Отметим, что всего существует три уровня террористической опасности: синий, жёлтый и красный. Согласно специальной памятке, жёлтый (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Ранее в населённом пункте Рубежное снаряд попал в цистерну с азотной кислотой, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. На кадрах, которые опубликовали местные жители, виден столб рыжеватого дыма, достигающий нескольких десятков метров в высоту. Местные власти призвали граждан не покидать домов и плотно закрыть двери и окна. Гайдай также поделился инструкцией по оказанию первой помощи и рассказал о симптомах поражения опасным веществом. Особо он посоветовал проявлять бдительность гражданам, живущим по направлению ветра вблизи места происшествия.