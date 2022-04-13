В Курской области обстреляли пограничный пункт пропуска

Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке, расположенной в Курской области, подвергся обстрелу, говорится в сообщении администрации Кореневского района в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, с российской стороны никто не пострадал.

Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе деревни Гордеевки. Жертв и разрушений с нашей стороны нет, — говорится в сообщении.

Власти Кореневского района призвали жителей сохранять спокойствие, они заверили, что повода для волнения нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале подтвердил обстрел пропускного пункта в Кореневском районе. По его словам, ответным огнём огневая точка была подавлена. Глава региона также подтвердил, что жертв и разрушений в результате обстрела нет.

9 апреля пограничный пункт Глушковского района в Курской области обстреляли из миномётов с украинской стороны. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто в результате атаки не пострадал, а огневая точка была подавлена.

5 апреля Курская область также подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских военных стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены.