Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошёл 13 апреля в районе деревни Гордеевка.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — говорится в сообщении.

В среду, 13 апреля, администрация Кореневского района Курской области сообщила, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка подвергся обстрелу.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале подтвердил обстрел пропускного пункта в Кореневском районе. По его словам, ответным огнём огневая точка была подавлена. Глава региона также подтвердил, что жертв и разрушений в результате обстрела нет.

В последнее время Курская область неоднократно подврегалась обстрелам с украинской стороны. Так, 9 апреля пограничный пункт Глушковского района в Курской области обстреляли из миномётов. 5 апреля Курская область также подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских военных стали позиции российских пограничников в Суджанском районе.