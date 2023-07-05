В результате обстрела ВСУ повреждения получила школа в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, сильные повреждения получила школа № 2

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Тёткино. По его данным, всего было выпущено 12 снарядов.

Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки. Также пострадал один дом. Обязательно поможем владельцам, — написал Старовойт.

Напомним, украинские военные ночью выпустили двенадцать снарядов калибра 155 мм по районам Куйбышевский и Петровский города Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины. Под обстрел попали поселки Нетайлово и Желанное Первое.

В результате удара ВСУ по Макеевке серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города. Один человек погиб, 36 были ранены, в том числе два ребенка: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.