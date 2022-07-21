Станцевавшую тверк у Ельцин Центра студентку арестовали на трое суток

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21-летнюю танцовщицу с псевдонимом Яна Кэт арестовали на трое суток, пишут «Вечерние Ведомости». Накануне студентка станцевала тверк на фоне Ельцин Центра в Екатеринбурге. По информации интернет-газеты, вчера к девушке приехали сотрудники полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» (часть 1 статья 20.1 КоАП).

Танцовщицу Яну Кэт, танцевавшую тверк на улицах Екатеринбурга, арестовали на трое суток. Вчера ее нашла полиция и составила протокол за мелкое хулиганство, — сказано в сообщении.

Напомним, что Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра 20 июля, опубликовав видео, на котором запечатлен перформанс, в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Девушка и ранее выкладывала видео с подобными выступлениями, за что удостаивалась внимания со стороны общественности и СМИ.

Позже студентка призналась в том, что она боится телеведущего Владимира Соловьева. Танцовщица отметила, что ей бы не хотелось, чтобы информация о перформансе дошла до телеведущего, который ранее уже раскритиковал других екатеринбургских танцоров — из лицея № 12, а также известен своей нелюбовью к самому городу.