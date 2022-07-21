В Екатеринбурге завели дело о хулиганстве на россиянку, станцевавшую тверк

Фото: vk.com/sloeva1

Яна Кэт

Полицейские в Екатеринбурге возбудили административное дело за мелкое хулиганство против россиянки, станцевавшей тверк рядом с Ельцин Центром. Танцовщице с псевдонимом Яна Кэт грозит до 15 суток ареста, сообщает интернет-издание It’s My City со ссылкой на МВД по Свердловской области. Эту ночь нарушительница провела в местном отделении.

Может быть, других любительниц откровенных плясок это остановит от подобных поступков. <...> Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет. Все такие выходки будут жестко пресекаться полицией, — заявил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сама 21-летняя танцовщица признала вину, рассказав, что ее танец нарушил общественный порядок. По ее словам, тверк вызвал шквал хейта и негатива со стороны русскоязычного комьюнити в социальных сетях.

Кэт станцевала тверк у Ельцин Центра 20 июля, опубликовав видео, на котором запечатлен перформанс, в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). В издании отметили, что девушка и ранее выкладывала видео с подобными выступлениями, за что удостаивалась внимания со стороны общественности и в СМИ.

Тверк — танец, во время которого активно задействуется работа ягодиц и бедер.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкурсе танцев. Он отметил, что в 2019 году лицей получил специальный приз Ельцин Центра, школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди»