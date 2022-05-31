Соловьёв раскритиковал «вульгарный ЛГБТ-танец» в екатеринбургском лицее

Владимир Соловьёв / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал в своём Telegram-канале лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкурсе танцев. Он отметил, что в 2019 году лицей получил специальный приз Ельцин Центра, школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди».

Тут всё: «тверк», раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев. Вы спросите, как отреагировало на все это руководство лицея? Наградило «танцоров» за смелость, — заявил телеведущий.

В конце апреля Владимир Соловьёв во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».