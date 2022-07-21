Станцевавшая тверк у Ельцин Центра студентка призналась в боязни Соловьева

Фото: vk.com/sloeva1

Яна Кэт

21-летняя студентка с псевдонимом Яна Кэт, станцевавшая тверк рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге, призналась, что боится телеведущего Владимира Соловьева. В разговоре с URA.RU танцовщица подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы информация о перформансе дошла до телеведущего, который ранее уже раскритиковал других екатеринбургских танцоров из лицея № 12, а также известен своей нелюбовью к самому городу.

Может дойти до [Владимира] Соловьева, который против Ельцин Центра и прочего б*******. Вот тогда мне п*****, — призналась девушка.

Ранее полицейские в Екатеринбурге возбудили административное дело за мелкое хулиганство против станцевавшей тверк россиянки. Теперь танцовщице грозит до 15 суток ареста. Эту ночь девушка провела в местном отделении. Она признала вину, отметив, что танец нарушил общественный порядок. По ее словам, тверк вызвал шквал хейта и негатива со стороны русскоязычного комьюнити в социальных сетях.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где, по его словам, устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкурсе танцев. Соловьев отметил, что в 2019 году лицей получил специальный приз Ельцин Центра, школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди».