Стало известно, за какой срок восстановят Крымский мост после взрыва SHOT: Крымский мост могут восстановить за две-три недели

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал SHOT cо ссылкой на источники в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта сообщил, что восстановление Крымского моста займет две-три недели. По данным SHOT, такие выводы были сделаны на основе предварительных результатов экспертизы на месте происшествия.

Кроме того, по словам источника, который упоминает канал, ВСУ пытались разрушить и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста. Тем не менее мощности одного дрона не хватило, чтобы полностью разрушить пролёты автомобильной части.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что примерные сроки восстановления Крымского моста станут известны к вечеру. По его словам, строители уже занимаются обследованием конструкций моста. Он также отмечал, что железнодорожная часть Крымского моста продолжает работать после чрезвычайного происшествия. По его словам, власти региона приняли решения для проезда транспорта через новые регионы. Он также подчеркнул, что все паромы готовы к транспортировке пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет (НАК) классифицировал инцидент как террористический акт. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала 14-летняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Представители НАК отметили, что мост атаковали украинские беспилотные надводные аппараты.