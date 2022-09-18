Пострадавшую от нападения агрессивной овчарки девочку прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летнюю девочку из подмосковного поселка Дрожжино, которую покусала овчарка, прооперировали в одной из столичных клиник, пишет «Москва 24». По словам отца пострадавшей, собака разорвала девочке ухо и прокусила челюсть. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело

В семь часов утра только закончилась операция. Там разорвано ухо, там за ухом порвано, в районе челюсти прокусано. Все не очень хорошо, скажем так, — поделился отец.

Он подтвердил, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили всех возможных свидетелей. Мужчина возмутился поведению хозяина овчарки, который не попытался помочь девочке и скрылся с места нападения.

Ситуация в том, что взрослый человек просто бросил и ушел. А если бы, не дай Бог, артерию прокусила собака? Честно, у меня в голове не укладывается, — сказал мужчина.

В отношении хозяина агрессивного животного возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск.

Инцидент произошел 17 сентября в поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья. В Сети было опубликовано видео с места происшествия. Мужчина гулял с овчаркой без намордника, дорогу ему перешла девочка с йорком. Хозяин животного не смог удержать поводок, и собака набросилась на школьницу и ее питомца. Мужчина ушел с места происшествия, так и не поймав собаку. Прохожие отогнали от девочки пса и вызвали медиков.