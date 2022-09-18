Опубликовано видео нападения овчарки на девочку с йорком в Подмосковье Овчарка без намордника набросилась на гулявшую с йорком школьницу в Ленинском районе Подмосковья

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья овчарка без намордника набросилась на 13-летнюю школьницу, гулявшую с йорком, сообщает «Москва 24». В результате нападения девочка получила множественные рваные раны. В настоящий момент она госпитализирована. О состоянии йорка не сообщается. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Мужчина гулял с овчаркой без намордника, дорогому ему перешла девочка с йорком. Хозяин животного не смог удержать поводок, после чего собака набросилась на школьницу и ее питомца. Мужчина ушел с места происшествия, так и не поймав собаку.

Прохожие отогнали от девочки пса и вызвали медиков. Впоследствии полицейские объявили хозяина овчарки в розыск.

Гулять с потенциально опасными собаками без поводка и намордника запрещено, однако наказание за это нарушение не предусмотрено. Закрыть пробел в законодательстве решил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он предложил штрафовать безответственных владельцев.

Депутат предложил дополнить КоАП новой статьей, согласно которой владельцы опасных собак, которые отпускают животное свободно гулять, будут оштрафованы на три-пять тысяч рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить до 15 тысяч, а юридические — до 30 тысяч рублей.