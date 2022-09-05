Стало известно, что может грозить за выгул опасной собаки без намордника Депутат Рябоконь предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без поводка и намордника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гулять с потенциально опасными собаками без поводка и намордника запрещено, однако наказания за это нарушение не предусмотрено. Закрыть пробел в законодательстве решил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он предложил штрафовать безответственных владельцев, пишет «Парламентская газета».

Депутат предложил дополнить КоАП новой статьей, согласно которой владельцы опасных собак, которые отпускают животное свободно гулять, будут оштрафованы на 3-5 тысяч рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить до 15 тысяч, а юридические — до 30 тысяч рублей.

Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных, — подчеркнул Рябоконь.

Зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов поддержал инициативу и отметил, что в законе об ответственном обращении с животными есть много норм, которые что-то запрещают, но санкции за нарушения не установлены.

В МЧС ранее рассказали, что делать при нападении стаи агрессивных собак. В таком случае следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью в травмпункт. После этого следует написать заявление в полицию.