Стало известно об ударе по крупному пункту снабжения ВСУ под Харьковом Лебедев: нанесены удары по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telegram-канале о прилетах снарядов в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, удары нанесены по пунктам доукомплектации и снабжения ВСУ. Минобороны данную информацию не комментировало.

В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами, — сообщил подпольщик.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил. Однако Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Депутат также отметил успехи российских войск. По его мнению, следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск.

22 мая в российском военном ведомстве сообщили о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка в ДНР. Украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт стал «попившей кровь ямой» для ВСУ. По его словам, украинские военные не могли построить там надежные фортификации из-за постоянного давления российских бойцов.