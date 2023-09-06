Стало известно о тактическом отходе российской армии из Работино Балицкий заявил об отходе армии России из села Работино

Фото: МО РФ

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. В эфире программы «Соловьев LIFE» он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российская армия тактически оставила населенный пункт [Работино], потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным, — заявил Балицкий.

Военнослужащие Вооруженных сил России уже заняли выгодные позиции на возвышенностях, добавил Балицкий. По его словам, украинские войска же остались в более тяжелом положении из-за невыгодных позиций. В настоящее время подразделения противника обстреливаются российской артиллерией, подытожил он.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее заявил, что поселок Работино находится в так называемой «серой зоне», так как ни одна сторона не может установить над ним полный контроль. По словам журналиста, подразделения российской армии сталкиваются с определенными трудностями из-за нехватки артиллерийской поддержки.