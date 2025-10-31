Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:02

Стало известно о состоянии пяти пострадавших в смертельном ДТП в Туле

Пятеро пострадавших в смертельном ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил глава регионального Минздрава Сергей Мухин. По его словам, состояние остальных пострадавших пока не установлено, передает ТАСС.

Пациенты у нас с разной степенью тяжести. Сейчас на текущий момент порядка пяти пострадавших в тяжелой степени. Остальные пока в процессе обследования, диагностики и лечения, — отметил он.

Ранее стало известно, что в ДТП в Туле погибли четыре человека. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

После аварии в Туле возбудили уголовное дело. Точное количество пострадавших пока уточняется, на месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

Тула
пострадавшие
ДТП
трамваи
смерти
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали советы, как вызвать у ребенка любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.