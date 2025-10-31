Стало известно о состоянии пяти пострадавших в смертельном ДТП в Туле

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, сообщил глава регионального Минздрава Сергей Мухин. По его словам, состояние остальных пострадавших пока не установлено, передает ТАСС.

Пациенты у нас с разной степенью тяжести. Сейчас на текущий момент порядка пяти пострадавших в тяжелой степени. Остальные пока в процессе обследования, диагностики и лечения, — отметил он.

Ранее стало известно, что в ДТП в Туле погибли четыре человека. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

После аварии в Туле возбудили уголовное дело. Точное количество пострадавших пока уточняется, на месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.