Стало известно о состоянии двух пострадавших при стрельбе в Анапе Жизни раненных при стрельбе в Анапе библиотекаря и студента ничего не угрожает

Жизни библиотекаря и студента, пострадавших при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы, ничего не угрожает, рассказала в своем Telegram-канале глава администрации города-курорта Светлана Маслова. Она отметила, что за их состоянием наблюдают врачи.

Семье погибшего оказывают необходимую помощь, с ними работают психологи. Также ранения получили библиотекарь и студент, они под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Ранее в Анапе несовершеннолетний студент напал на колледж. Журналисты выяснили, что у стрелка были трудности в учебе и не складывались отношения с однокурсниками. Кроме того, на его психологическое состояние повлиял развод родителей.

До этого студентка техникума сообщила, что молодой человек, открывший стрельбу, возможно, имел проблемы с психическим здоровьем. Она также упомянула, что, согласно некоторым источникам, нападавших могло быть двое, однако был задержан только один из них. Также сообщалось, что прибывшие на место происшествия следователи изъяли огнестрельное оружие, гильзы, патроны и другие предметы.