Стало известно, насколько увеличилось население Крыма за семь лет

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С 2014 года, согласно данным переписи населения 2021 года, число жителей Крыма увеличилось на 43,5 тысячи человек, что составляет 2,3% прироста, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты полуострова. Как сообщает «МК в Крыму», в 2014 году в регионе проживали 1891,5 тысячи человек, через семь лет аналогичный опрос показал, что на полуострове живет 1935 тысяч россиян.

Соотношение городского и сельского населения существенно не изменилось — в городских населенных пунктах проживает 50,5% (577 тыс человек), в сельских — 49,5% (958 тыс человек), — отметили в пресс-службе ведомства.

Численность населения Крыма выросло за счет миграционного прироста и естественной убыли населения. По данным СМИ, чаще всего на полуостров переселяются уроженцы Армении, Украины, Узбекистана и различных регионов России.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о намерении обсудить на переговорах с Россией вопрос об установлении границ страны по состоянию «до 24 февраля» уже является прогрессом. По его мнению, постепенно украинцы «будут трезветь», так как они осознают свое поражение по всем фронтам, но на переговорах речь должна идти не только о границах.