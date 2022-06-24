«Разум к ним приходит»: в Крыму ответили Кулебе про границы «до 24 февраля» Сенатор Цеков ответил Кулебе про границы «до 24 февраля»: «Разум к ним приходит»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о намерении обсудить на переговорах с Россией вопрос об установлении границ страны по состоянию «до 24 февраля» уже является прогрессом, отметил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, постепенно украинцы «будут трезветь», так как они осознают свое поражение по всем фронтам, но на переговорах речь должна идти не только о границах.

Это прогресс, но речь идет не только о границах, Крыме и Донбассе, речь идет о денацификации, демилитаризации, нейтральном статусе Украины. Речь идет о том, что на Украине не должна проводиться русофобская политика, тем более что там русских, считайте, половина, не должны уничтожаться русский язык, наша общая история, российская культура. Они изымают учебники, переименовывают все улицы, которые так или иначе связаны с русскими деятелями истории и культуры. Я уверен, наша позиция будет жесткой, — считает Цеков.

Сенатор напомнил, что Киев надеялся на улучшение переговорной позиции, именно поэтому отказался от продолжения диалога после Стамбула.

Им сказки понарассказывали, что они победят. Оказалось, что они победу не одержали, они проигрывают по всем фронтам сейчас. Конечно, у них приходит понимание, что все не очень хорошо. Оружие, на которое они надеялись, уничтожается, оно не дает того эффекта. Они будут трезветь, но их трезвость наступает не в связи с тем, что они вдруг поумнели и вспомнили, что русские, украинцы и белорусы — это один народ и что мы веками жили вместе, что они неправильную политику внутри Украины проводили фактически с момента формирования независимого государства. Разум к ним приходит в связи с нашими успехами на украинских фронтах, — добавил Цеков.

Он вспомнил о том, что еще недавно в Киеве заявляли, что вернут Донбасс и Крым. В связи с этим заявления Кулебы в нынешней ситуации можно расценивать, как «уже что-то».

Уже это лучше, чем было до этого. Они рассказывали, что вернут Донбасс и Крым, флаги украинские будут в Судаке и Ялте, мост они собирались разбомбить. Уже это что-то в нынешней ситуации, — подытожил Цеков.

Ранее Кулеба рассказал, что Украине поступали предложения прекратить сопротивление в рамках российской спецоперации. Они исходили от официальных лиц в Африке, Азии и в арабских странах, которые были обеспокоены стремительным ростом инфляции и цен на энергоносители. Кулеба назвал «нереальным» предположение, что «Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир».