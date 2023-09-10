Стало известно меню участников ВЭФ Участники ВЭФ позавтракают мочеными яблоками и воздушными оладьями

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сторона готова удовлетворить гастрономические вкусы представителей всех стран, которые посетят Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает корреспондент NEWS.RU, ознакомившийся с меню участников форума. В мероприятии должны принять участие около 7 тысяч человек из почти 50 стран, которым российская сторона готова предложить на завтрак «Шакшуку» за 1,5 тысячи рублей и «Поке с тунцом» за 2,5 тысячи рублей.

В меню, подготовленном для участников форума, также на завтрак значатся такие блюда, как «Каша из цельной пшеничной крупы с соленой карамелью и ягодами» (990 рублей), а также «Воздушные оладьи с кленовым сиропом и лесными ягодами» (1,2 тысячи рублей). Иностранные участники форума с утра могут выбрать для себя «Картофельные драники с лососем и козьим сыром» за 1,8 тысячи рублей, а также «Блинчики с сырным муссом с черной икрой» за 3,9 тысячи.

В качестве обеда участникам ВЭФ предлагаются «Коллекция черной икры с хрустящими тостами» за 12 тысяч рублей или «Бриошь с фуагра» за 4,9 тысячи. На выбор также можно взять «Тиан из крымского краба» (4,2 тысячи рублей), «Севиче из гребешков» (2,9 тысячи рублей) и «Тигровые креветки» (2,6 тысячи).

В качестве горячих закусок гостям форума предлагаются «Лангустины на гриле» за 4,6 тысячи рублей или простенькую «Запеченную цветную капусту» за 1,1 тысячи. Среди первых блюд есть «Томатный суп с тихоокеанскими морепродуктами» за 3,9 тысячи рублей и «Уха с перловкой», которая подается с расстегаем за 1,9 тысячи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Можно также выбрать «Филе тюрбо со сморчками» (12,9 тысячи рублей) или «Ризони с гребешками» (4,2 тысячи), «Филе лосося су-вид со спаржей и соусом голландез» (4,6 тысячи) или «Эскалоп из фуа-гра с ягодами» (6 тысяч рублей).

В качестве десертов вменю значатся «Мильфей с малиной» (1,5 тысячи) и «Тирамису» (1,1 тысячи). На этом фоне можно соблазниться также «Домашним лимонадом» за 1,6 тысячи рублей или «Чаем заварным в чайнике» за 900 рублей.

Президент России Владимир Путин 11–12 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ и примет личное участие в VIII Восточном экономическом форуме. Ожидается, что глава государства в рамках мероприятия проведет совещание по развитию дальневосточных городов и выступит на пленарной сессии форума.