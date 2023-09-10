Путин лично посетит VIII Восточный экономический форум Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме 11–12 сентября

Фото: Пресс-служба ВЭФ

Президент России Владимир Путин 11-12 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ и примет личное участие в VIII Восточном экономическом форуме, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ВЭФ. Ожидается, что глава государства в рамках мероприятия проведет совещание по развитию дальневосточных городов и выступит на пленарной сессии форума.

11 сентября главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме ВКС Президент России проведет совещание, которое продолжит обсуждение программы развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России, — сообщает пресс-служба ВЭФ.

Также на этот день запланирована встреча Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемякой.

12 сентября глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ с участием вице-президента Лаосской Народно-Демократической Республики и проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций на полях форума.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ 12 сентября. По его словам, окончательные нюансы графика еще согласовываются, однако на мероприятии ожидается интересное обсуждение. Сам президент анонсировал в рамках ВЭФ обсуждение мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что на Восточном экономическом форуме ожидают представителей СМИ более чем из 50 стран. Ожидается, что в мероприятиях должны принять участие около 7000 человек.