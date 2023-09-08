На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии Щербина: на ВЭФ ожидают представителей десяти стран Азии, включая КНДР

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2023 на улице во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе во Владивосток приедут представители КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина в эфире телеканала «ОТВ-Прим». По ее словам, наиболее высокопоставленные участники ВЭФ будут из Лаоса и КНР, которые соответственно представят вице-президент Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета Чжан Гоцин.

Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут <...> Казахстан, Монголия, Сингапур, — отметила Щербина.

Также во Владивостоке ожидают делегации Индии, КНДР и Белоруссии. Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ 12 сентября. По его словам, окончательные нюансы графика еще согласовываются, однако на мероприятии ожидается интересное обсуждение. Сам президент анонсировал в рамках ВЭФ обсуждение мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа.