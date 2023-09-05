Песков: Путин выступит на Восточном экономическом форуме 12 сентября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, окончательные нюансы графика еще согласовываются, однако на мероприятии ожидается интересное обсуждение.

Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени. Ожидаем интересное обсуждение, — сказал Песков.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Сообщалось, что в рамках ВЭФ-2023 пройдет парад парусов в Амурском заливе во Владивостоке. Это серия регат с участием больших учебных парусников, парусных яхт международного и национального класса.

Также говорилось об участии курсантов второго потока образовательной программы подготовки госслужащих «Муравьев-Амурский — 2030». Они занимаются разработкой различных проектов по модернизации экономики и социальной сферы.

Основным мероприятием для них станет сессия «Муравьев-Амурский — 2030: новые кадры для больших задач». Участники обсудят подходы к реализации госуправления на Дальнем Востоке, а также инноваций в сфере трудоустройства и наставничества.