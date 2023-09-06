Путин анонсировал обсуждение планов по развитию Дальнего Востока на ВЭФ

Фото: Пресс-служба ВЭФ

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин анонсировал обсуждение мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс. Форум пройдет 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В ближайшее время на площадке Восточного экономического форума обсудим мастер-планы еще ряда городов Дальнего Востока. <...> Надо сказать, что за прошедшее время проделана значительная работа, и уже есть определенные результаты, — сообщил президент.

Такой анонс Путин сделал в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов — Анадыря, Магадана и Якутска. Президент напомнил, что комплексная программа, которая призвана повысить качество жизни в ДФО, была запущена два года назад. Первый мастер-план был утвержден в сентябре 2022 года для Петропавловска-Камчатского. В 2023 году были приняты программы развития Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды.

В рамках ВЭФ-2023 пройдет сессия «Новые города для жизни». В ходе нее эксперты обсудят привлечение инвесторов, формирование роста городской сервисной экономики и применение специальных мер поддержки. В дискуссии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, управляющий партнер «Новая земля» Григорий Соломин, руководитель АНО «Центр развития территорий Амурской области» Петр Стрелец.

Ранее стало известно, что курсанты второго потока образовательной программы подготовки госслужащих «Муравьев-Амурский — 2030» примут участие в мероприятиях ВЭФ-2023. На встречах с экспертами Минобрнауки, представителями органов власти и бизнеса участники программы проанализируют социально-экономическую ситуацию в регионе.